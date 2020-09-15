كيفية ربط رابطة العنق.. 3 طرق مختلفة تعرف عليها

رابطة العنق هي العلامة المسجلة للملابس الكلاسيكية وذات الطابع الرسمي عند الرجال، فهي تمنحهم جاذبية خاصة وتضيف للملابس بعدا آخر من الأناقة، وتعتبر من ضمن الأركان الأساسية لدى البعض ممن يعملون بالجهات التي تضعها وتشترط في لائحة الملابس للعاملين ارتدائها داخل المؤسسة أو الشركة، لذا فإذا كنت واحدًا ممن يفرض عليهم ارتدائها يوميًا؛ فعليك تعلم كيفية ربط رابطة العنق بأكثر من طريقة.





تعتبر ربط ربطة العنق من الخطوات التي يقف أمامها الكثير من الرجال في حيرة من أمرها، إذا يحتاجون إلى المساعدة في بعض الأحيان، من هنا إليك عدة طرق لربطها بكل سهولة دون الحاجة إلى الآخرين.





الطريقة الأولى:

وهي الطريقة التقليدية أو ما تعرف باسم "الوندسور" والتي يتم الاستعانة بها في المناسبات الرسمية، ويمكن ربطها في هذه الخطوات :





1- يتم وضع ربطة العنق "الكرافتة" حول الرقبة، ويكون الطرف الأوسع على اليمين، وأقصر من الطرف الآخر الرفيع ببعض السنتيمترات.





2- تقوم بمسك كل طرف من الكرفتة وحدها، ثم يلف الطرف ذو النهاية الأعرض فوق الطرف الأرفع، حتى يكون الطرف الأعراض على اليسار.





3- بيدك اليمنى قم بمسك منطقة التقاطع ويُسحب الطرف العريض من الحلقة فوق الرقبة بحيث يُدخل الطرف من خلالها ثم تقوم بسحبها برفقٍ للأسفل.





4- يطبق الطرف العريض فوق الرفيع، يُعاد الرباط للأسفل حتى يكون الطرفين على منطقة الصدر، ويكون الطرف الأعرض قريبًا للصدر، وعلى يسار الطرف الأرفع.





5- باليد اليمنى أيضًا يمسك الطرف ذو النهاية الواسعة خلف الطرف الضيّق، وسحبه للجانب الأيمن تحت الطرف الأعرض.

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الطريقة الثانية:

وهي طريقة تعرف باسم التعادل، حيث يتم ربطها في وقت قصير للغاية يصل للدقيقة الواحدة، نظرًا لسهولتها.





1- تقوم بلف "الكرفتة" من المنتصف حول اليد اليسرى ثلاثة مرات، لتصبح على شكل حلقات متدرجة.





2- تمسك قماش "الكرفتة" معًا باليد اليمنى، حتى يكون طرفي الربطة العريض والرففيع متدليان للأسفل.





3- تقوم بسحب الحلقة الوسطى للخارج، ثم تدخل الحلقات الاخرى من خلالها.

4- يتم الإمساك بالحلقة العلوية ، ويتم توسيعها وسحبها للخارج بشكلٍ تدريجي، حتى تتشكل العقدة أثناء سحبها وتصبح مشدودة.





5- فيما بعد يمكنك التحكم في مدى وسعها حتى تقوم بإرتدؤها، حتى يمكنك شد العقدة او إرخائها كما تحب.





الطريقة الثالثة:

وهي طريقة تعرف باسم ربطة برات





1- عليك في البداية الربط من الداخل للخارج، بحيث يكون الطرف العريض في الجهة اليمني , والطرف الرفيع في الجهة اليسري .





2- قوم بعمل تقاطع الطرف العريض مع الطرف الرفيع من الكرفتة.





3- ثم قم بعمل حلقة حول العنق بالطرف العريض.





4- اسحب الطرف العريض من أسفل الحلقة مع ربطها بطريقة محكمة.





5- ضع الطرف العريض على الطرف الرفيع من اليمين إلى اليسار.





6- اسحب الطرف العريض من أعلي لداخل الحلقة.





7- قم بإدخال الطرف العريض في الحلقة حتى يظهر في الجهة الأمامية .

8- اضبط الكرفتة علي هيئة مثلث وسحب الطرف الرفيع من أسفل و ذلك لضبط رابطة العنق حول الياقات .





نصائح هامة عند ربط رابطة العنق:





- يجب أن تقف أمام المرآة عند القيام بربطها.





- قم بتجربة أكثر من شكل وحجم من رابطة العنق حتى تتمكن من ضبطها.

- اختيار الطريقة المناسبة لرابطة العنق على حسب المناسبة، فهناك طرق للمناسبات الرسمية مثل "ربطة ويندسور".





- ضع في اعتبارك دائمًا ان الطرف الأعرض يكون طوله ضعف الطرف الرفيع.