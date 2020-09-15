كيفية اختيار الشعر المستعار والاعتناء به

منذ طفولتنا نرى أميرات بشعر طويل وناعم على ظهورهن، وبدأنا نحب فكرة الشعر الطويل والشعر الكثيف الجميل، لكن ليس لدينا هذا النوع من الشعر، فماذا يمكننا أن نفعل؟





وفقًا لما نشر موقع fashion، تجميل العالم هو ابتكار مثير للاهتمام يقدم حلًا فوريًا للمرأة لتبدو أفضل. إطالة الشعر هي حل سحري للحصول على مظهرك المتخيل في بضع ثوانٍ، لأنه يمنحك ما يلي:

- الطول الذي تريدينه لشعرك وليس فقط الطول ولكن يمكنك تحسين مظهر كثافة شعرك بالإضافة إلى الشعر باختيار الشعر المستعار المناسب.

- كما أنه مناسب حتى للشعر القصير جدًا، لكنه سيؤثر بالطبع على شكل شعرك، لأن الشعر القصير جدًا لا يمنحك الكثير من الخيارات مع الشعر المستعار.

- يمكنك صبغ شعر مستعار ليناسب شعرك الطبيعي، أو يمكنك تسليط الضوء على وصلات الشعر.

-إصلاح وصلات الشعر سهل للغاية وغير ضار.

- هناك عدة طرق لإصلاح الشعر المستعار ووصلات الشعر من خلال تثبيته بدبابيس الشعر أو لصقها أو تجربة أنماط مختلفة.

- وصلات الشعر باهظة الثمن دائمًا حيث يختلف سعرها باختلاف جودتها وطريقة تثبيتها في شعرك بجانب سعر تسريحة شعرك المفضلة.

- يجب عليك الحصول على نصائح من المختصين في إصلاح وصلات الشعر لتجنب بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى إتلاف شعرك.

- يجب أن تعرف كيف ستصلح هذه الأجزاء من وصلات الشعر في شعرك الطبيعي. يجب أن تعرف أيضًا كيفية إزالته إذا قمت بلصقه، وما إذا كان سيؤثر على المظهر الطبيعي لشعرك أم لا. يجب أن تعرف أيضًا الآثار الجانبية لإصلاح هذه الملحقات.





- على سبيل المثال، يعد استخدام الغراء أمرًا مقلقًا دائمًا، لأنك لا تعرف كيف يمكنك إزالته. هل سيسحب شعرك عند إزالته؟ فيما يتعلق بالتمديدات المثبتة بدبابيس الشعر ، ستصعب الطريقة التي تشبك بها شعرك.





- ما أصل خامات هذه الوصلات؟ هل هو طبيعي أم اصطناعي؟ سوف تجدين دائمًا الشعر الطبيعي باهظ الثمن، ولكن يمنحك القدرة على تغيير شكله ، وشكل شعرك ، لكن وصلات الشعر الاصطناعية لا يمكن تغييرها من التعرض لدرجة الحرارة الشديدة، لذلك فهي تمنحك تسريحات محدودة بالرغم من أن النوع الاصطناعي هو الأكثر شيوعًا!





- اسأل عن الأوزان المختلفة للشعر المستعار ووصلاته، واختر دائمًا الوزن الذي يمكنك تحمله لفترة طويلة.

-يجب أن تهتم بهذه الإضافات إذا كنت ترغب في ارتدائها لفترة طويلة (أكثر من شهر)، لذلك يجب أن تكون على دراية بطريقة العناية التي ستستخدمها عند غسل شعرك.