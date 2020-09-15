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اقتصاد

التخطيط تعلن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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آية الجارحى
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفلًا مصغرًا لتكريم الفائزين بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية حيث قامت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن الشباب الذين تم تكريمهم هم نماذج مشرفة من شباب مصر الذين حققوا انجازًا كبيرًا فى رحلة التميز والإبداع والابتكار مؤكدة اهتمام مصر بقضية الإبداع والابتكار والتطبيقات الحكومية والتي زادت أهميتها بعد أزمة كوفيد ١٩ وكل ما له علاقة بالتحول الرقمي موضحة أن جزءا كبيرا من مؤسسات الدولة تعمل بشكل افتراضي حاليًا بما يؤكد على فكرة الابداع والابتكار لما لها من أولوية. 

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ولفتت السعيد إلي إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية إيمانًا منها بأهمية الإبداع والابتكار من جانب ودور الشباب في تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية من جانب آخر، مؤكدة أهمية التطبيقات الحكومية والتي تسهم في تسريع الأداء الحكومي بشكل مبتكر ومتميز.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه عند البدء في إطلاق الجائزة بالجامعات المصرية تم استهداف مجموعة من عشرة قطاعات رئيسة أبرزها قطاع السياحة، والنقل والمواصلات، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، والخارجية، والعدل، والتموين، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القطاعات الأكثر إلحاحًا والأكثر استخدامًا لعملية التحول الرقمي لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات والتي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر وتوفير الوقت والجهد.

وأضافت د.هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بوضع شروط للتقدم للجائزة وأهم تلك الشروط هو ما يتم التأكيد عليه دائمًا وهي فكرة العمل ضمن فريق عمل وذلك بتقديم آلية ذكية لتطبيق ييسر الخدمة الحكومية ، موضحة أنه تم الاستعانة بمجموعة من الخبراء لاستقبال الأفكار فضلًا عن التدريبات التي قدمها مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع للوزارة للفرق المتقدمة، إلي جانب لجنة التحكيم والتي جاءت بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وذلك باعتبار الجامعات أكثر مؤسسة تستقبل الشباب، فضلًا عن مشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء من وزارتي النقل والاتصالات وكذا مشروع الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأسفرت التقييمات عن فوز تطبيق "تذكرتك" من جامعة عين شمس فيما يخص قطاع النقل والمواصلات بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني تطبيق "حصلت حادثة" الخاص بقطاع الداخلية ثم في المركز الثالث تطبيق "اكتشف مصر" والمرتبط بقطاع السياحة، على أن يحصل كل فريق على جائزة مادية ويتم مساندته لتحقيق واحتضان وتنفيذ التطبيق والمساعدة لإنشاء الشركة الخاصة به.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية النظر إلى الأفكار الأخرى التي لم تفز بالجائزة ومساعدة أصحابها في تطوير أفكارهم حتى إن كانت غير قابلة للتطبيق بشكل مباشر، متابعة أنه لا يوجد أهم من أن يكن لدينا أفكار تتحول إلى مشروعات تساعد وتخدم عملية تنفيذ الخدمات للمواطنين وتيسير الخدمات لهم.

يُشار إلي أن فكرة تطبيق (تذكرتك) الخاص بقطاع النقل والمواصلات تتناول تطوير حلولًا تقنية ذكية وسريعة وغير نمطية لحجز رحلات القطارات والمترو وهيئة النقل العام، بما يسهم فى تيسير الخدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، فيما تتمحور فكرة تطبيق حصلت حادثة الخاص بقطاع (الداخلية) من الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني، في إتاحة تطبيق ذكي متكامل يهدف إلى الإبلاغ عن حوادث الطرق، والعمل على تسهيل الوصول إلى المواطن فى موقع الحادث وإنقاذ المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تدور فكرة تطبيق اكتشف مصر الخاص بقطاع (السياحة) من جامعة حلوان، حول تطوير تطبيق يعمل على عرض أهم معالم مصر السياحية ومساعدة السائح بداية من وصوله إلى وجهته السياحية حتى مغادرته.

حضر الحفل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، د.ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، م. خالد مصطفى المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي، د.غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
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