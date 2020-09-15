أبو جبل يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده.









ونشر أبو جبل تغريدة من خلال حسابه على "تويتر" قال فيها: "Happy Birthday ya fnan wa7sheni gedan wallhy @ElSherif".



ويحرص يوسف الشريف دائما على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام"، بأبرز الصور والإطلالات التي يظهر بها سواء في المناسبات الشخصية أو العامة.





