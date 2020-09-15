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أخبار العالم

خبير عسكري: أنظمة الدفاع الجورجية قادرة على استنزاف الطيران الروسي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفاد الخبير العسكري ديفيد إكس، بأن جورجيا أبرمت اتفاقيات جديدة لتحديث أنظمة دفاعها الجوي وإعادة تدريب طواقمها.
ورأى الخبير العسكري - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء - أنه منذ أن ألحقت القوات الروسية الهزيمة بالجيش الجورجي خلال النزاع في أوسيتيا الجنوبية قبل 12 عاما، تبقت لدى قوات الدفاع الجوي الجورجية أنظمة دفاع جوي موروثة من الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن تبليسي تعمل بالتدريج على استبدالها بتكنولوجيا أكثر حداثة.
وذكر الخبير العسكري أنه في حال نشوب نزاع بين موسكو وتبليسي، فستكون القوات الروسية في استعداد أفضل للقيام بعمليات عسكرية جوية في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي، إلا أنه زعم أن أنظمة الدفاع الجوي الجورجية ستكون قادرة أيضا على "استنزاف" الطيران الروسي.
وكانت جورجيا قد أطلقت في 8 أغسطس 2008 نيران المدفعية الصاروخية من منصات "غراد" المتعددة مستهدفة أوسيتيا الجنوبية، وهاجمت القوات المسلحة الجورجية المنطقة ودمرت قسما من عاصمتها تسخينفال، وعلى ذلك أرسلت روسيا التي تحمي سكان أوسيتيا الجنوبية، والكثير منهم يحمل الجنسية الروسية، قواتها إلى هناك، وبعد خمسة أيام من القتال، طردت الجيش الجورجي.


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