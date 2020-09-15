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ثقافة

وزيرة الثقافة تتسلم شهادة تسجيل النخلة ضمن قائمة التراث الإنساني باليونسكو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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طارق موسى
تسلمت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، شهادة تسجيل ملف " النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات " بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني بمنظمة اليونسكو، والذى شاركت مصر فى تقديمه للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي اثناء انعقاد دورتها الرابعة عشر بمدينة بوجوتا بكولومبيا.  

وقالت عبد الدايم في بيان، الثلاثاء، إن تسجيل ملف النخلة بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني  بمنظمة اليونسكو جاء بالمشاركة بين مصر ومجموعة من الدول العربية هى البحرين ، الإمارات ، السعودية ، الكويت ، سلطنة عمان ، العراق ، اليمن ، فلسطين ، الأردن ، السودان ، تونس ، المغرب وموريتانيا وذلك بعد ان عقد مندوبو الأليكسو ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) ملتقى موسع بمدينة الاقصر لبحث ترشيح الملف الى جانب عدة اجتماعات بالخرطوم وتونس وأبوظبي اكتملت خلالها الاجراءات وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية . 

 واكدت استمرار مساعى صون الموروثات الحضارية التى تميز المجتمع العربى ، مشيرة الى الفخر بتسجيل عنصرين تاريخيين ينتميان الى التراث غير المادى المصرى في قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو هما لعبة التحطيب ودمية الاراجوز .
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