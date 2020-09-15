اللواء مصطفى باز: ظاهرة غياب النواب عن الجلسات تعرقل عمل البرلمان

قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مجلس النواب الحالي أدى ما عليه ولكن لم يحظ برضا الشعب بالشكل الكافي،مضيفا: "ديه كانت معضلة، ومقدرناش نصل لحل ومازال هناك حلقة مفقودة بين المجلس والشعب".





وتابع مصطفى باز، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن هناك من أساء استخدام إذاعة جلسات مجلس النواب وأن منع اذاعة الجلسات له سلبيات وهي عدم شعور المواطن بدور المجلس، مشيرا الى أنه كان هناك تقصيرا من قبل الإعلام ايضًا.





وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه رغم أن نسبة الحضور في بعض جلسات البرلمان لم تتجاوز 10%، إلا أن النواب كانوا يتواجدون في الشارع مع أبناء دائرتهم لتقديم الخدمات المجتمعية وغيرها.





وأشار إلى أنه ليس دور النائب هو الخدمات فقط وإنما عليه مسؤولية كاملة في حضور الجلسات والمشاركة وإبداء الرأي والدفاع عن القضايا وغيرها، وغياب النواب عن الجلسات لا يحقق الدور الرقابي والتشريعي، منوهًا: "ان هذا غير مطلوب من النائب".



