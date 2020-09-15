AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء مصطفى باز: ظاهرة غياب النواب عن الجلسات تعرقل عمل البرلمان

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:51 م
مصطفى باز، مساعد
مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مجلس النواب الحالي أدى ما عليه ولكن لم يحظ برضا الشعب بالشكل الكافي،مضيفا: "ديه كانت معضلة، ومقدرناش نصل لحل ومازال هناك حلقة مفقودة بين المجلس والشعب".

وتابع مصطفى باز، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن هناك من أساء استخدام إذاعة جلسات مجلس النواب وأن منع اذاعة الجلسات له سلبيات وهي عدم شعور المواطن بدور المجلس، مشيرا الى أنه كان هناك تقصيرا من قبل الإعلام ايضًا.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه رغم أن نسبة الحضور في بعض جلسات البرلمان لم تتجاوز 10%، إلا أن النواب كانوا يتواجدون في الشارع مع أبناء دائرتهم لتقديم الخدمات المجتمعية وغيرها.

وأشار إلى أنه ليس دور النائب هو الخدمات فقط وإنما عليه مسؤولية كاملة في حضور الجلسات والمشاركة وإبداء الرأي والدفاع عن القضايا وغيرها، وغياب النواب عن الجلسات لا يحقق الدور الرقابي والتشريعي، منوهًا: "ان هذا غير مطلوب من النائب".  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تحارب «الجيوبلوتكس» من أجل الاستقرار

حضرها 510 نواب.. حصاد جلسة البرلمان السرية لإرسال قوات خارج البلاد

طلب إحاطة بشأن منع قطارات الصعيد من التوجه إلى رمسيس

ترشيحاتنا

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

قبل ساعات من مواجهة إف سي مصر.. رعب فى المقاصة بسبب إيهاب جلال

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

هل سواد الوجه يعبر عن سوء الخاتمة.. الأزهر يجيب.. فيديو

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها