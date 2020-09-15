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محافظات

استمرار الكشف الطبي على الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
واصل المجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة. 

وأشار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، مدير مديرية الشئون الصحية، إلى أنه يجرى الكشف من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالمجلس الطبي العام، والمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة، موضحًا أن الأوراق المطلوبة هي: ⁩بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة لها ويجرى الإطلاع على الأصل وتسليم الصورة، و6 صور شخصية، بالإضافة إلى رسوم الكشف الطبي للمرشحين وهي 2850 جنيهًا تدفع بـ"الفيزا كارد"، ويضاف إليها 5% ضريبة في حالة عدم وجود "فيزا كارد".

من جانبه، قال أسعد الخضري، المسئول الإداري للمجلس الطبي والمتخصص ببورسعيد، إن الإجراءات تجرى بسهولة ويُسر داخل المجلس الطبي منذ بداية المرشح وحتي انتهاء عملية الكشف الطبي الخاص بمجلس النواب 


وأكد الخضرى أنه يجرى الكشف النفسي على المرشح داخل ديوان المجلس الطبي وتسديد الرسوم والقيام بعملية تسجيل البيانات، وتجرى التحاليل بإحدى المعامل، لافتًا إلى أنه يجرى تحديد موعد الكشف الطبي بعد تسجيل البيانات على الحاسب الآلي على أن يحدد المرشح الدائرة المترشح عليها.

وكشف أسعد الخضري المدير الإداري للمجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية ان 24 قد تقدموا للكشف الطبي لمجلس النواب 2020.

واستقبلت اللجنة اليوم الثلاثاء 6 مرشحين أبرزهم سامي الرشيدي عضو مجلس الشوري السابق والحسيني أبو قمر عضو مجلس الشعب السابق السيده احمد محمد العاصي ودنيا سمير فتحي الدسوقي ومحمود سمير  محمد عبد الوهاب من ذوي القدرات الخاصة ومحمد ناجي حلمي محمود عاشور.

وتقدم أمس 19 مرشحا آخرين أبرزهم النائب أحمد فرغلي والمحاسب عماد المهدي رئيس حي المناخ السابق ويجرى الكشف من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً. 
استمرار الكشف الطبي على الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
استمرار الكشف الطبي على الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
استمرار الكشف الطبي على الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
استمرار الكشف الطبي على الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
استمرار الكشف الطبي على الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
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