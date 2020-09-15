AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المشرف على جوائز التميز الحكومي: جميع التطبيقات ستنفذها الوزارات المعنية "فيديو"

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:51 م
جوائز التميز الحكومي
جوائز التميز الحكومي
Advertisements
آية الجارحي
قال خالد مصطفي المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه علي الرغم من فوز ٣ تطبيقات إلا أن هذا يمثل قمة الهرم لافتًا إلي مشاركة عدد كبير من الشباب ليصل في بداية الجائزة إلي مايقرب ٢٠٠٠ تطبيق تم اختيار منهم ٣٠٠ تطبيق في أحد المراحل ليتم تصفيتهم إلي ١٠ تطبيقات ثم اختيار الثلاثة الأفضل منهم في النهاية.

جاء ذلك علي هامش حفل إعلان وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتي أقامته وزارة التخطيط بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا:

وأكد مصطفي علي أهمية جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية مشيرًا إلي أن إعطاء الفرصه لشباب مصريين لديهم أفكار وابتكارات ويمتلكون شغف نحو التكنولوجيا ومهارات تكنولوجيه مرتفعه بأنهم يساهموا بشكل مباشر في حل مشاكل تواجه المواطنين أمر يمثل مكسبًا كبيرًا.

ولفت مصطفي إلي التطبيقات الفائزة وأولها تطبيق تذكرتك موضحًا أن التطبيق يسهل للمواطن استخدام وسائل المواصلات كافة باستخدام qr كود وشحن الرصيد الخاص به بالطريقة المفضلة لديه، كما يسهل لجهات النقل سواء أكانت شركات أو هيئات لمتابعة حالات الخطوط بمتابعة حالات الاشغال وحالات الحجز وما إلي ذلك.

وتناول خالد الحديث عن التطبيق الثاني "حصلت حادثه" موضحًا أن التطبيق يسهل عملية التواصل مع النجدة وتوصيل المعلومة لهم وموقع ونوع الحادثة تحديدًا، وفيما يتعلق بالتطبيق الثالث "اكتشف مصر" أوضح مصطفي أنه يساهم في تشجيع السياحة سواء السياحة المباشرة أو تلك التي تكون علي هامش المؤتمرات وما إلي ذلك بما يساعد السائح في إدارة وقته واستغلال الفرصة في رؤية الأماكن السياحية حوله ومعرفة معلومات عن الأماكن السياحية التي يقوم بزيارتها حيث يعطي للسائح مرشد افتراضي.

وأكد مصطفي أن جميع التطبيقات هي تطبيقات واعدة سيتم تنفيذها في الخطوة التالية مع الوزارات المعنية وفيما يتعلق بالشباب أوضح مصطفي أنه سيتم إعطاءهم فرصة ليصبح لديهم شركات ليستطيعوا استكمال مسارهم العملي في الحياة، متابعًا أن الموضوع لن يقف إلي كونه مجرد فكرة أو ابتكار فقط بل ستساهم الدولة والوزارة في تنفيذه من جانب ومن الجانب الأخر سيسهم في خدمة المواطنين.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الدورة الثانية من الجائزة قريبًا، داعيًا كل الشباب من كل التخصصات للإنضمام للجائزة حيث سيتم إقامة حملة إعلامية وإعلانية للتعريف بالجائزة وبالتحديات التي سيتم التركيز عليها لحل مشاكل المواطنين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدعم التنافسية المؤسسية.. وزارة التخطيط تواصل الإعلان عن رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي

من أجل رضا المواطنين.. التخطيط تنظم جائزة مصر للتميز الحكومي.. هالة السعيد: نستهدف تطوير القدرات البشرية وإحداث طفرة فى الأداء المؤسسي لمختلف الوزارات والهيئات

وزارة التخطيط تناقش ثقافة التميز الحكومي وتستعرض تجربة الإمارات في هذا المجال

تضم مكاتب التموين والصحة.. زيادة جوائز التميز الحكومي إلى 19 جائزة

غدًا.. وزيرة التخطيط تُسلِم جوائز مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات

لـ 3 فرق فائزة من طلاب الجامعات.. وزيرة التخطيط تُسلم جوائز مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

ترشيحاتنا

تقارير: الزمالك يتوصل لاتفاق مع عمر خربين نجم الهلال السعودي

تعرف على أهم مناطق انقطاع وضعف المياه بالقاهرة والجيزة ومواعيدها

صحيفة عبرية تكشف عن 3 دول عربية جديدة تنتظر السلام مع إسرائيل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

أخبار الفن | محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. الأمن يستدعي عريس ديانا كرزون.. نبيل الحلفاوي ينتقد فايلر

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها