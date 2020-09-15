المشرف على جوائز التميز الحكومي: جميع التطبيقات ستنفذها الوزارات المعنية "فيديو"

قال خالد مصطفي المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه علي الرغم من فوز ٣ تطبيقات إلا أن هذا يمثل قمة الهرم لافتًا إلي مشاركة عدد كبير من الشباب ليصل في بداية الجائزة إلي مايقرب ٢٠٠٠ تطبيق تم اختيار منهم ٣٠٠ تطبيق في أحد المراحل ليتم تصفيتهم إلي ١٠ تطبيقات ثم اختيار الثلاثة الأفضل منهم في النهاية.





جاء ذلك علي هامش حفل إعلان وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتي أقامته وزارة التخطيط بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





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وأكد مصطفي علي أهمية جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية مشيرًا إلي أن إعطاء الفرصه لشباب مصريين لديهم أفكار وابتكارات ويمتلكون شغف نحو التكنولوجيا ومهارات تكنولوجيه مرتفعه بأنهم يساهموا بشكل مباشر في حل مشاكل تواجه المواطنين أمر يمثل مكسبًا كبيرًا.





ولفت مصطفي إلي التطبيقات الفائزة وأولها تطبيق تذكرتك موضحًا أن التطبيق يسهل للمواطن استخدام وسائل المواصلات كافة باستخدام qr كود وشحن الرصيد الخاص به بالطريقة المفضلة لديه، كما يسهل لجهات النقل سواء أكانت شركات أو هيئات لمتابعة حالات الخطوط بمتابعة حالات الاشغال وحالات الحجز وما إلي ذلك.





وتناول خالد الحديث عن التطبيق الثاني "حصلت حادثه" موضحًا أن التطبيق يسهل عملية التواصل مع النجدة وتوصيل المعلومة لهم وموقع ونوع الحادثة تحديدًا، وفيما يتعلق بالتطبيق الثالث "اكتشف مصر" أوضح مصطفي أنه يساهم في تشجيع السياحة سواء السياحة المباشرة أو تلك التي تكون علي هامش المؤتمرات وما إلي ذلك بما يساعد السائح في إدارة وقته واستغلال الفرصة في رؤية الأماكن السياحية حوله ومعرفة معلومات عن الأماكن السياحية التي يقوم بزيارتها حيث يعطي للسائح مرشد افتراضي.





وأكد مصطفي أن جميع التطبيقات هي تطبيقات واعدة سيتم تنفيذها في الخطوة التالية مع الوزارات المعنية وفيما يتعلق بالشباب أوضح مصطفي أنه سيتم إعطاءهم فرصة ليصبح لديهم شركات ليستطيعوا استكمال مسارهم العملي في الحياة، متابعًا أن الموضوع لن يقف إلي كونه مجرد فكرة أو ابتكار فقط بل ستساهم الدولة والوزارة في تنفيذه من جانب ومن الجانب الأخر سيسهم في خدمة المواطنين.





وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الدورة الثانية من الجائزة قريبًا، داعيًا كل الشباب من كل التخصصات للإنضمام للجائزة حيث سيتم إقامة حملة إعلامية وإعلانية للتعريف بالجائزة وبالتحديات التي سيتم التركيز عليها لحل مشاكل المواطنين .



