ضبط موظف بشركة صرافة بالقاهرة تاجر في النقد الأجنبي





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة بمنطقة عمارات العبور دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (14000 دولار أمريكى - 46200 جنيه مصرى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.