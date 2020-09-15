AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط موظف بشركة صرافة بالقاهرة تاجر في النقد الأجنبي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بفرع إحدى شركات الصرافة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة )  بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة بمنطقة عمارات العبور دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (14000 دولار أمريكى - 46200 جنيه مصرى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عملات مصرية وأجنبية .. ضبط شخصين يتاجران فى العلمة بالغربية

شاهد.. ضبط شخص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق بالقاهرة

متلبسا بـ 4 آلاف دولار.. سقوط تاجر عملة في الجيزة

بحوزته 11 ألف دولار.. الأمن يضبط تاجر عملة

حجم تعاملاته ٢ مليون ريال سعودى.. ضبط تاجر عملة بالدقهلية

بحوزته 39 ألف دولار.. ضبط محاسب يتاجر في العملة بالقاهرة

ترشيحاتنا

أخبار الفن | محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. الأمن يستدعي عريس ديانا كرزون.. نبيل الحلفاوي ينتقد فايلر

تعرف على أهم مناطق انقطاع وضعف المياه بالقاهرة والجيزة ومواعيدها

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

فضل الدعاء بعد صلاة الظهر .. لن تفوته بعد الآن لـ10 أسباب

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها