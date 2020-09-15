AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاستخبارات الخارجية الروسية: إتلاف كل مخزون مادة "نوفيتشوك" السامة في البلاد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إنه تم إتلاف والتخلص من كل مخزون مادة "نوفيتشوك" السامة.
وأضاف ناريشكين - في تصريح وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "أن جسم المدون الروسي أليكسي نافالني لم يكن يحتوي على أية مواد سامة، عندما غادر روسيا إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة".
ويأتي تصريح ناريشكين ردًا على مزاعم الحكومة الألمانية بأن مختبرات ألمانية وفرنسية وسويسرية أكدت تسميم الناشط والمدون الروسي ألكسي نافالني، بمادة أعصاب من مجوعة "نوفيتشوك" لكن لم يتم حتى الآن عرض أية معطيات تؤكد هذه الفرضية.
وترفض ألمانيا تزويد روسيا بنتائج الفحوصات التي أجريت على نافالني كما ترفض أي تعاون معها للتحقيق في الواقعة التي تعتبرها موسكو مثيرة للريبة.

Advertisements

ترشيحاتنا

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

في الذكرى الـ108 لميلاده.. أشهر إفيهات أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين| نوستالجيا

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

تقارير: الزمالك يتوصل لاتفاق مع عمر خربين نجم الهلال السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها