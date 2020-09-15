د. أحمد مُصطفي يكتب: إنها حقًا نموذج مُشرف للمرأة المصرية

تُعدُّ المرأة جزءًا لا ينفصل بأيّ حال من الأحوال عن كيان المُجتمع الكُلّي، فهي مُكوّنٌ رئيسي له، بل تتعدّى ذلك لتكون من الأهمّ بين كلّ مكوّناته، فقد شغلتْ المرأة عبر العصور أدوارًا مهمّةً، وكانت فاعلةً ونَشطةً في وضع القوانينِ والسياسات، وتسيير حركة الحياة السياسيّة والإقتصادية والإجتماعية ، ويُعدُّ دورُها في المُجتمعِ كبيرًا وحسّاسًا جدًّا، إذ إنّ التقليل منه واستهلاك واستغلال قدراتها يقودُ لضياع وتشتّت المُجتمعات، وهدم الأسَر.





والمرأة المصرية ((عمود الخيمة للأسر المصرية))هى نصف المجتمع ، وهي من ساندت الوطن فى أحلك الظروف ، ووقفت تدافع بكل ما أوتيت من قوة ضد أي مُعتد داخلى أو خارجى ، فهى حقًا رُمانة الميزان ومركز الدفع والتحفيز على العمل والإبداع وشحذ الهمم والطاقات لدى الرجال .





ومن بين تلك النماذج المُشرفة للمرأة المصرية التي ساندت وطنها وقيادتُه السياسية وسُلطاتُه التنفيذية والتشريعية وسعت بكُل قوة لخدمة شعبها العظيم سيدة الأعمال الجميلة والمُتألقة <<هبة إسماعيل>>... رئيس مجلس إدارة شركة هايجينيكا للمنظفات والتي تم تكريمها مؤخرًا من أمانة حزب مُستقبل وطن بمدينة نصر نظرًا لمُساهمتها في تحفيز ودفع المواطنين للمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ في أول إنعقاد لهُ بعد إقامتُه وإقرارُه من جديد ضمن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها عام 2019 بعد الإستفتاء عليها من الشعب وذلك لإختيار أفضل من يُمثلهُم وينوب عنهُم في هذا المجلس الموقر ،ولمُحاربة خفافيش الفساد والظلام التي ترغب في تعكير الحياة السياسية.





حيثُ عكفت علي التواصل مع عدد كبير من المواطنين لحثهم علي المشاركة في هذا العرس الانتخابي، واختيار الأفضل لخدمة الوطن.





فقد وضعت الدكتورة الجميلة وصاحبة الأخلاق والمبادئ الرفيعة هبة إسماعيل، حشد الشباب من الجنسين ودعمهم في صدارة اهتماماتها للمشاركة في العمل السياسي والمُجتمعي وذلك من خلال وضع خُطه وخارطة طريق لتنفيذ وعقد لقاءات وندوات ودورات تثقيفية وتدريبية وتأهيلية لهُم وذلك بواسطة نُخبة من الخُبراء والمُتخصصين في جميع المجالات والتخصُصات وللعاملين في القطاعين العام والخاص ، وذلك إيمانًا منها بأن بالعلم والتثقيف والتدريب تحيا الأمم وتنهض.





هبة إسماعيل تلك المرأة العصامية الجميلة والتي وصلت لتلك القيمة والمكانة بصبر وإجتهاد وعزيمة وشرف ... وهي التي تجمع مابين كُل مُقومات النجاح علمًا وعملًا ، حيث حصُلت مؤخرًا علي درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،وبصدد التحضير للحصول علي درجة الدكتوراة من أعرق جامعات العالم ، وعملًا ترأُس واحدة من كُبري الشركات العاملة في مجال المُنظفات في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي ، ولم يمنعها ذلك من أن تكون ناجحه علي المُستوي الأُسري من خلال علاقة أُسرية ناجحه بكُل المقاييس مع زوجها الفاضل والعزيز ، وأبناء نافعين لهُم ولبلدِهم وللمُحيطين بهم.





هبة إسماعيل نموذج جديد يُضاف للنماذج المُشرفة من السيدات التي يحتاج إليها الوطن في الحاضر والمُستقبل لما تمتلكُه من أفكار ورؤي تتماشي مع الرؤية السياسية الوطنية المُتمثلة في فخامة السيد الرئيس الزعيم عبدالفتاح السيسي ومع خُطة التنمية المُستدامة لمصر 2030 ... فهنيئا للوطن بهذا النموذج العظيم.