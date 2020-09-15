إشادة برلمانية بتصدير بورسعيد لإطارات السيارات للدول الأوروبية والعربية والأفريقية

أشادت لجنة الصناعة بمجلس النواب بنجاح محافظة بور سعيد فى تصدير اطارات السيارات لبعض الدول الاوروبية والعربية والأفريقية مؤكدة أن هذه الخطوة بداية جادة لتكون مصر مركزا إقليميا كبيرا لصناعة السيارات خاصة ان مصر تمتلك الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الغرض.





وقال المهندس محمد فرج عامر أنه يجب علينا جميعا العمل لتحقيق حلم الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون مصر مركزا إقليميا كبيرا فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والتصديرية وغيرها خاصة أن مصر تتميز بموقع جغرافى ليس له مثيل على مستوى العالم كله.





وأكد أن مصر أصبحت مؤهلة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى وغير مسبوقة على مستوى العالم كله خاصة بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها ويكفى ماتم داخل مصر من مشروعات قومية فى مجال البنية الاساسية والتحتية من شبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري ومشروعات الكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحى والمياه وغيرها.





وأضاف أن كل ذلك سيجعل مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وهو ما يجعلها قادرة على الدخول فى عالم الصناعات الاستراتيجية والمهمة لتصدير المنتجات المصرية للأسواق العربية والأفريقية ولمختلف أسواق العالم.





وأشاد المهندس محمد فرج عامر بتصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التى أكد فيها أنه أصبح لدى محافظة بورسعيد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر وتم تصدير منتجاته لأربع دول وهى إيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا وأن مصنع إطارات السيارات يعمل بأيدى مصرية 100 % و باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية.





وأكد ان هذه التصريحات المهمة من محافظ بورسعيد تؤكد قدرة مصر على توطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية وأن مصر مؤهلة وقادرة على أن تكون مركزا إ قليميا كبيرا ليس لصناعة إطارات السيارات ولكن لصناعة السيارات نفسها خاصة أن هناك أسواقا واعدة يمكن تصدير السيارات المصرية اليها وفى مقدمتها الأسواق العربية والإفريقية .



