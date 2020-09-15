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فن

جيمي عبد الناصر يشارك في "ثانية واحدة" مع مصطفى خاطر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
يشارك الفنان الشاب جيمي عبد الناصر في الفيلم الجديد "ثانية واحدة" الذي يجسد بطولته الفنان مصطفى خاطر والفنانة دينا الشربيني.

ويعد فيلم "ثانية واحدة" العمل الثاني الذي يشارك به "جيمي" مع مصطفى خاطر بعد مسلسل "عمر ودياب" الذي عرض في رمضان الماضي.

استأنف صناع فيلم "ثانية واحدة" تصويره في أغسطس الماضي بعد توقفه أثناء إجازة عيد الأضحى، ويتم تصويره في استوديو المغربى بشبرا منت، وشوارع أكتوبر، وإحدى الشقق بمنطقة أكتوبر أيضا، وفي منطقة الزمالك.

وصور الفنان فتحي عبد الوهاب مشاهده كضيف شرف ضمن الأحداث في أحد مستشفيات منطقة أكتوبر.

تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربيني، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، ويشارك الفنان فتحي عبد الوهاب ضيف شرف ضمن الأحداث، ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك به مجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الاستقرار عليهم.

يذكر أن جيمي عبد الناصر شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "عمر ودياب" وهو بطولة على ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
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