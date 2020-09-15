لمدارس التمريض.. محافظ أسوان يوافق على النزول بالمجموع لـ264 درجة وفتح فصل إضافي

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية