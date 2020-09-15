لمدارس التمريض.. محافظ أسوان يوافق على النزول بالمجموع لـ264 درجة وفتح فصل إضافي

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على فتح باب التقديم بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والنزول بالمجموع إلى 264 درجة من الناجحين فى الشهادة الإعدادية ولديهم الرغبة فى الإلتحاق بهذه المدارس حيث سيتم فتح فصل للتمريض الملحق بمدرسة فوزية حامد للتجارة بنات بطريق السادات حيث جاء ذلك بعد مناشدة أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقدموا للإلتحاق بمدارس التمرض .
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية سيتم إستثمار وجود أسماء مشتركة فى الطلاب المقبولين بالمدارس التابعة لمديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى فى فتح فصل إضافى لإستيعاب الطلاب الذين ينطبق عليهم شروط القبول .
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هذا وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فتح عدد 2 فصل بمدرسة عنيبة للتمريض بمركز نصر النوبة بإجمالى 60 طالب وطالبة لتلبية الإحتياجات الجماهيرية وللتوسع فى تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية قادرة على تقديم خدمة صحية متميزة.
حيث جاء ذلك أثناء إعتماد محافظ أسوان لنتيجة قبول الطلاب والطالبات الجدد بمدارس التمريض على مستوى المحافظة بإجمالى 684 طالب وطالبة تم قبولهم فى 13 مدرسة للتمريض تضم فصل دراسى.
وأشار الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم إستبعاد 25 طالب وطالبة من إختبارات القبول بمدارس التمريض نظرًا لعدم تناسق كتلة الجسم ، لافتًا إلى أنه تم القبول وفقًا لأعلى الدرجات مع إجتياز الإختبارات الشخصية ، وهو الذى يعكس مدى الوعى المجتمعى بأهمية مهنة التمريض بإعتبارها من أرقى المهن الإنسانية.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية سيتم إستثمار وجود أسماء مشتركة فى الطلاب المقبولين بالمدارس التابعة لمديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى فى فتح فصل إضافى لإستيعاب الطلاب الذين ينطبق عليهم شروط القبول .
وأقرأ أيضًا :
اعتماد نتيجة القبول بمدارس التمريض بأسوان.. وفتح فصلين بمدرسة عنيبة بنصر النوبة.. صور
هذا وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فتح عدد 2 فصل بمدرسة عنيبة للتمريض بمركز نصر النوبة بإجمالى 60 طالب وطالبة لتلبية الإحتياجات الجماهيرية وللتوسع فى تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية قادرة على تقديم خدمة صحية متميزة.
حيث جاء ذلك أثناء إعتماد محافظ أسوان لنتيجة قبول الطلاب والطالبات الجدد بمدارس التمريض على مستوى المحافظة بإجمالى 684 طالب وطالبة تم قبولهم فى 13 مدرسة للتمريض تضم فصل دراسى.
وأشار الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم إستبعاد 25 طالب وطالبة من إختبارات القبول بمدارس التمريض نظرًا لعدم تناسق كتلة الجسم ، لافتًا إلى أنه تم القبول وفقًا لأعلى الدرجات مع إجتياز الإختبارات الشخصية ، وهو الذى يعكس مدى الوعى المجتمعى بأهمية مهنة التمريض بإعتبارها من أرقى المهن الإنسانية.