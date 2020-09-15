محافظ أسوان: طموحنا لا محدود فى التنمية الشاملة.. فيديو وصور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الطموح اللامحدود والتنمية الشاملة هو هدفنا ولدينا إصرار على النجاح لإعادة المكانة التاريخية والاقتصادية والثقافية لأسوان لأن مطالب المواطنين حقوق وليست رفاهية.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الذى عقد بمقر جامعة أسوان بمناسبة حصولها على مراكز متميزة عالميًا ومحليًا بتصنيف تايمز البريطانى بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وأيضًا القيادات الجامعية.
وقد أشاد اللواء أشرف عطية بدور الجامعة الحيوى وإلهام فى دعم الخطة التنموية للمحافظة وخاصة فى مجالات التحول الرقمى والهوية البصرية والاستشارات الهندسية وغيرها.
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وأشار محافظ أسوان إلى أننا لا نفكر فقط فى المشروعات الجارية من تطوير وتجميل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل، ولكن لدينا رؤية شاملة لجميع المراكز والمدن على التوازى حيث أنه أمامنا تحديات ومشاكل مزمنة فى مقدمتها إحلال وتجديد البنية التحتية المتهالكة وخاصة مع الزيادة السكانية المضطردة والتى وصلت إلى 1,6 مليون نسمة ، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة العشوائيات فى بعض المدن والقرى.
وأضاف أشرف عطية بأننا قمنا باقتحام مشاكل أخرى متراكمة منذ سنوات مثل الإسكان المتميز واستكمال أعمال البنية الأساسية والتشطيب لإنماط الإسكان الأخرى وهو الذى يتماشى مع مراعاة عدم طمس الهوية البصرية التي تتفرد بها أسوان حيث جارى تنفيذ خطة لإلغاء عربات الكبود تدريجيًا واستبدالها بميكروباصات لها ألوان مميزة تجسد الهوية البصرية.
وقال المحافظ إلى إننا نعمل على إعادة الإنضباط لعربات التاكسى والتوك توك ، مع تنظيم دورات تدريبية لسائقى عربات الحنطور لإظهار الوجه الحضارى لمدن المحافظة السياحية ، علاوة على الإسراع فى إنهاء ملف التصالح مع مخالفات البناء لتحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب على أن دخول أسوان فى التصنيف العالمى جاء نتيجة ما تقوم به الجامعة حاليًا من جهود لجذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية الشقيقة وتطوير البنية التحتية للبحث العلمى من خلال تجديد المعامل والأجهزة الحديثة ، بجانب الإهتمام بتوقيع شراكات وبروتوكولات مع الجامعات العالمية المصنفة ، مقدمًا شكره لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة لدعمه للجامعة والتى ستشهد إضافة كليتى طب الأسنان والسياحة والفنادق لتضم بذلك 21 كلية ومعهد .
وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور أحمد غلاب درع الجامعة لمحافظ أسوان تقديرًا لما يبذله من جهود بناءة وغير مسبوقة فى كافة المجالات ستعود فى القريب العاجل بالخير والنفع على أبناء المحافظة .
وقد أشاد اللواء أشرف عطية بدور الجامعة الحيوى وإلهام فى دعم الخطة التنموية للمحافظة وخاصة فى مجالات التحول الرقمى والهوية البصرية والاستشارات الهندسية وغيرها.
واقرأ أيضًا:
جامعة أسوان تتجه نحو العالمية.. تتصدر الجامعات المصرية بحصولها على المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني.. صور
وأشار محافظ أسوان إلى أننا لا نفكر فقط فى المشروعات الجارية من تطوير وتجميل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل، ولكن لدينا رؤية شاملة لجميع المراكز والمدن على التوازى حيث أنه أمامنا تحديات ومشاكل مزمنة فى مقدمتها إحلال وتجديد البنية التحتية المتهالكة وخاصة مع الزيادة السكانية المضطردة والتى وصلت إلى 1,6 مليون نسمة ، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة العشوائيات فى بعض المدن والقرى.
وأضاف أشرف عطية بأننا قمنا باقتحام مشاكل أخرى متراكمة منذ سنوات مثل الإسكان المتميز واستكمال أعمال البنية الأساسية والتشطيب لإنماط الإسكان الأخرى وهو الذى يتماشى مع مراعاة عدم طمس الهوية البصرية التي تتفرد بها أسوان حيث جارى تنفيذ خطة لإلغاء عربات الكبود تدريجيًا واستبدالها بميكروباصات لها ألوان مميزة تجسد الهوية البصرية.
وقال المحافظ إلى إننا نعمل على إعادة الإنضباط لعربات التاكسى والتوك توك ، مع تنظيم دورات تدريبية لسائقى عربات الحنطور لإظهار الوجه الحضارى لمدن المحافظة السياحية ، علاوة على الإسراع فى إنهاء ملف التصالح مع مخالفات البناء لتحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب على أن دخول أسوان فى التصنيف العالمى جاء نتيجة ما تقوم به الجامعة حاليًا من جهود لجذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية الشقيقة وتطوير البنية التحتية للبحث العلمى من خلال تجديد المعامل والأجهزة الحديثة ، بجانب الإهتمام بتوقيع شراكات وبروتوكولات مع الجامعات العالمية المصنفة ، مقدمًا شكره لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة لدعمه للجامعة والتى ستشهد إضافة كليتى طب الأسنان والسياحة والفنادق لتضم بذلك 21 كلية ومعهد .
وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور أحمد غلاب درع الجامعة لمحافظ أسوان تقديرًا لما يبذله من جهود بناءة وغير مسبوقة فى كافة المجالات ستعود فى القريب العاجل بالخير والنفع على أبناء المحافظة .