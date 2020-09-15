AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان: طموحنا لا محدود فى التنمية الشاملة.. فيديو وصور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:09 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الطموح اللامحدود والتنمية الشاملة هو هدفنا ولدينا إصرار على النجاح لإعادة المكانة التاريخية والاقتصادية والثقافية لأسوان لأن مطالب المواطنين حقوق وليست رفاهية.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الذى عقد بمقر جامعة أسوان بمناسبة حصولها على مراكز متميزة عالميًا ومحليًا بتصنيف تايمز البريطانى بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وأيضًا القيادات الجامعية.

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بدور الجامعة الحيوى وإلهام فى دعم الخطة التنموية للمحافظة وخاصة فى مجالات التحول الرقمى والهوية البصرية والاستشارات الهندسية وغيرها.

واقرأ أيضًا:
جامعة أسوان تتجه نحو العالمية.. تتصدر الجامعات المصرية بحصولها على المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني.. صور

وأشار محافظ أسوان إلى أننا لا نفكر فقط فى المشروعات الجارية من تطوير وتجميل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل، ولكن لدينا رؤية شاملة لجميع المراكز والمدن على التوازى حيث أنه أمامنا تحديات ومشاكل مزمنة فى مقدمتها إحلال وتجديد البنية التحتية المتهالكة وخاصة مع الزيادة السكانية المضطردة والتى وصلت إلى 1,6 مليون نسمة ، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة العشوائيات فى بعض المدن والقرى.

وأضاف أشرف عطية بأننا قمنا باقتحام مشاكل أخرى متراكمة منذ سنوات مثل الإسكان المتميز واستكمال أعمال البنية الأساسية والتشطيب لإنماط الإسكان الأخرى وهو الذى يتماشى مع مراعاة عدم طمس الهوية البصرية التي تتفرد بها أسوان حيث جارى تنفيذ خطة لإلغاء عربات الكبود تدريجيًا واستبدالها بميكروباصات لها ألوان مميزة تجسد الهوية البصرية.

وقال المحافظ إلى إننا نعمل على إعادة الإنضباط لعربات التاكسى والتوك توك ، مع تنظيم دورات تدريبية لسائقى عربات الحنطور لإظهار الوجه الحضارى لمدن المحافظة السياحية ، علاوة على الإسراع فى إنهاء ملف التصالح مع مخالفات البناء لتحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب على أن دخول أسوان فى التصنيف العالمى جاء نتيجة ما تقوم به الجامعة حاليًا من جهود لجذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية الشقيقة وتطوير البنية التحتية للبحث العلمى من خلال تجديد المعامل والأجهزة الحديثة ، بجانب الإهتمام بتوقيع شراكات وبروتوكولات مع الجامعات العالمية المصنفة ، مقدمًا شكره لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة لدعمه للجامعة والتى ستشهد إضافة كليتى طب الأسنان والسياحة والفنادق لتضم بذلك 21 كلية ومعهد .

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور أحمد غلاب درع الجامعة لمحافظ أسوان تقديرًا لما يبذله من جهود بناءة وغير مسبوقة فى كافة المجالات ستعود فى القريب العاجل بالخير والنفع على أبناء المحافظة  .
محافظ أسوان: طموحنا لا محدود فى التنمية الشاملة.. فيديو وصور
محافظ أسوان: طموحنا لا محدود فى التنمية الشاملة.. فيديو وصور
محافظ أسوان: طموحنا لا محدود فى التنمية الشاملة.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في أسوان.. تطبيق غرامة ألف جنيه على التحميل الزائد لسيارات الربع نقل

محافظ أسوان يكشف خطة تطوير المدن.. ويستمع لمطالب ومقترحات الكيانات السياحية.. شاهد

محافظ أسوان: تطوير ورفع كفاءة المزارات والمواقع الأثرية والسياحية.. فيديو وصور

خدمات رقمية للزوار| وفد السياحة يتفقد المواقع الأثرية بـ أسوان.. صور

جامعة أسوان تتجه نحو العالمية.. تتصدر الجامعات المصرية بحصولها على المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني.. صور

ترشيحاتنا

من ضمنهم أنيس البدري.. اتحاد جدة يسابق الزمن للتخلص من أجانب الفريق

هل يجوز الطلاق ورقيا والرجوع شفويا للحصول على معاش والدي..عالم أزهري يجيب

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

صحيفة عبرية تكشف عن 3 دول عربية جديدة تنتظر السلام مع إسرائيل

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

نجت من موت محقق بأعجوبة| شاهد لحظة سقوط طفلة 4 أعوام من نافذة منزلها