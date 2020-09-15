محافظ أسوان : وزير قطاع الأعمال يدرس حل أزمة الحاجزين بمساكن كيما - الرحاب

فى إستجابة لمطالب أصحاب المعاشات وأسر المتوفين من العاملين بشركة كيما أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إتصالًا تلفونيًا بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق للتدخل لإنهاء معانتهم .
وتأتى معاناة هؤلاء نتيجة قيام شركة كيما بطرح مزاد علنى على الوحدات السكنية بمشروع إمتداد أسوان 2 بمدينة " كيما - الرحاب " على الرغم من دفعهم لمقدم حجز للحصول عليها ضمن المرحلة الأولى .
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وقد أثنى محافظ أسوان على التجاوب السريع من وزير قطاع الأعمال العام مع إستغاثات أسر أصحاب المعاشات والمتوفين وذلك بإتخاذه إجراءات حازمة لتخفيف المعاناة عنهم .
ولفت اللواء أشرف عطية بأنه خلال الـ 48 ساعة القادمة سيتم إبلاغ المحافظ بنتائج إجتماع الوزير بالمسئولين فى الشركة لدراسة الموقف وإعادة النظر فى الإجراءات الجارية بما يحقق الصالح العام و عدم الإضرار بهؤلاء المواطنين وأسرهم وخاصة فى ظل عدم القدرة المالية لأصحاب المعاشات على الدخول للمزاد العلنى نظرًا لظروفهم المعيشة والإقتصادية .
وكان قد وافق محافظ أسوان على فتح باب التقديم بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والنزول بالمجموع إلى 264 درجة من الناجحين فى الشهادة الإعدادية ولديهم الرغبة فى الإلتحاق بهذه المدارس حيث سيتم فتح فصل للتمريض الملحق بمدرسة فوزية حامد للتجارة بنات بطريق السادات .
وتأتى معاناة هؤلاء نتيجة قيام شركة كيما بطرح مزاد علنى على الوحدات السكنية بمشروع إمتداد أسوان 2 بمدينة " كيما - الرحاب " على الرغم من دفعهم لمقدم حجز للحصول عليها ضمن المرحلة الأولى .
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تنفيذ مبادرة النظافة والتشجير والدهانات بمنطقة كيما أسوان
وقد أثنى محافظ أسوان على التجاوب السريع من وزير قطاع الأعمال العام مع إستغاثات أسر أصحاب المعاشات والمتوفين وذلك بإتخاذه إجراءات حازمة لتخفيف المعاناة عنهم .
ولفت اللواء أشرف عطية بأنه خلال الـ 48 ساعة القادمة سيتم إبلاغ المحافظ بنتائج إجتماع الوزير بالمسئولين فى الشركة لدراسة الموقف وإعادة النظر فى الإجراءات الجارية بما يحقق الصالح العام و عدم الإضرار بهؤلاء المواطنين وأسرهم وخاصة فى ظل عدم القدرة المالية لأصحاب المعاشات على الدخول للمزاد العلنى نظرًا لظروفهم المعيشة والإقتصادية .
وكان قد وافق محافظ أسوان على فتح باب التقديم بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والنزول بالمجموع إلى 264 درجة من الناجحين فى الشهادة الإعدادية ولديهم الرغبة فى الإلتحاق بهذه المدارس حيث سيتم فتح فصل للتمريض الملحق بمدرسة فوزية حامد للتجارة بنات بطريق السادات .