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أخبار العالم

ترامب: ناقشت خطة لاستهداف بشار الأسد في عام 2017

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:33 م
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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قسم الخارجي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن وجود خطة في عام 2017، لاستهداف الرئيس السوري بشار الأسد. 

وأضاف ترامب في تصريحات إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس عارض خطة استهداف الأسد عام 2017. 

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مانع لبيع طائرات إف 35 إلى الإمارات. 

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، تحدثا عن اتفاق السلام الأخير بين الإمارات وإسرائيل، وصفقة طائرات F-35 الأمريكية مع أبو ظبي.

وقال كوشنر في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، إن اتفاقية السلام مع الإمارات يجب أن تزيد من احتمالية حصولها على طائرات F-35. 
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