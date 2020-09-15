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تعليم

ننشر مواعيد النشاط الصيفي لتعليم اللغات على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:02 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم ، عن بدء النشاط الصيفى لتعليم اللغات "الإنجليزية، والفرنسية، وتعليم برامج الكمبيوتر"، وذلك من خلال الجداول المعلنة على منصة البث المباشر Stream.moe.gov.eg.
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن مواعيد برنامج اللغة الإنجليزية ستكون أيام "السبت، الإثنين، الأربعاء"، وبرنامج اللغة الفرنسية أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس"، وجميعها  تبدأ من الساعه 7 إلى 8 مساءً.


وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تداول بعض أسئلة اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي بدأت يوم 13 سبتمبر 2020، تفيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن لديها عددا كافيا من نماذج الاختبارات التي تم إعدادها من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يتم تقديم نموذج في كل فترة من فترات الاختبار ولا يسمح نهائيًا بتكرار أي نموذج في أي فترة أخرى من فترات الاختبارات، وذلك لمراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للاختبار.


وتؤكد الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات خلال الفترة السابقة أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

 
وفي حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والاثنين الموافقين 2020/9/27 و 2020/9/28 كفرصة ثانية لهم.
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