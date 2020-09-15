عزة هيكل: يجب إعطاء قدوة جيدة لخلط جيل جديد للمفكرين.. فيديو

قالت الكتابة والناقدة، الدكتورة عزة هيكل، إن أى تغيير للخطاب الديني يجب أن بأتى بفكرة التطعيم، أى تطعيم من يقومون يتجديد هذا الخطاب بشخصيات أخرى، بمعنى الإستعانة بمثقفين فى ذلك الخطاب وعلماء فى علم النفس وكتاب وشخصيات هامة ونساء.





وأضافت "عزة" خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الخطاب الدينى ليس حكرا على أصحاب العمم، موضحة أن أنه تم إتاحة لها الظروف فى بدأ النشر فى مرحلة يواتجد بها الدكتور سمير سرحان، والذى كان وقتها النشر لا يتم وفقا لأهواء.





وتابعت أنها ضد توظيف الثقافة، لافتة إلى أن الوظيفة لها موعد، ولكن الثقافة ماء جارى فى دماء الإنسان، حيث أنه من يأخذ وظيفة ما داخل أى وزارة خاصة وزارة الثقافة هناك وظيفة إدارية تنتهى، ولكن المثقف يظل مثقفا طالما أنه قادر على العطاء فكريا و إنسانيا.





وأشارت إلى أن أنه يجب إعطاء قدوة جيدة لخلط جيل جديد للمفكرين، ثم المساعدة فى أخذه بيدهم ليعرفهم أن الحياة لا تأتى بسرعة.