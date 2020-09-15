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أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأول للمكتب الفني بالمقر البابوي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:44 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمكتب الفني لقداسته، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له - إنه خلال الاجتماع تم تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة. 

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وأضاف متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الاجتماع بدأ واختتم بالصلاة، وحرص أعضاء المكتب على التقاط صورة تذكارية مع قداسة البابا تواضروس الثاني.

كان قداسة البابا أصدر قرارًا نهاية أغسطس من العام الجاري بتشكيل المكتب الفني لقداسته، للمعاونة في متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية. 
وأعلنت مطرانية مغاغة والعدوة في وقت سابق اليوم أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التقى نيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية. 

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