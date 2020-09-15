الشوط الأول ..عمرو مرعي يحرز هدف تقدم مصر المقاصة في شباك نادي مصر

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.





ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.