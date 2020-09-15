الشوط الأول ..عمرو مرعي يحرز هدف تقدم مصر المقاصة في شباك نادي مصر

أحرز عمرو مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة هدف تقدم فريقه في شباك نادي مصر في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين.
وتمكن عمرو مرعي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "16"، من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك نادي مصر .
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.