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التنمية المحلية: 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:55 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عادل نصار
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هناك إقبالا كبيرا في الفترة المقبلة على طلبات التصالح في الأحياء بمحافظات مصر المختلفة.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يوجد تزايد في أعداد المتقدمين للتصالح، مضيفا أن أكثر محافظة إقبالا على التصالح المنوفية، ووصل عدد الطلبات إلى 174 ألف طلب.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن ثاني أكثر المحافظات طلبا للتصالح هي محافظة البحيرة بـ 137 ألف طلب، مشيرا إلى أن أهالي محافظة الإسكندرية كانوا في مقدمة تقديم طلبات التصالح.

وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن 147 ألف طلب تصالح بالاسكندرية، لافتا إلى أن 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن.

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