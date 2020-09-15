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أخبار العالم

ترامب: 5 أو 6 دول قد تنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن 5 أو 6 دول قد تنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل "كان يمكن أن نضغط عليهم للحضور، ولكننا لم نفضل ذلك".


وأضاف ترامب أنه سيتم الوصول إلى السلام الحقيقي في الشرق الأوسط.


وتابع:" دول إضافية ستنضم إلى السلام وبسرعة".


وواصل:" أوقفنا الدعم المالي للفلسطينيين لأنهم لم يحترمونا".


وعن إيران، قال ترامب إن إيران تعاني واقتصادها يمر في وضع صعب، " يرغبون باتفاق وقلت لهم أن ينتظروا بعد الانتخابات".


وواصل:"في حال فوزي في الانتخابات ربما سنوقع اتفاقا مع إيران".

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