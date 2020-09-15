ترامب: 5 أو 6 دول قد تنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن 5 أو 6 دول قد تنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل "كان يمكن أن نضغط عليهم للحضور، ولكننا لم نفضل ذلك".









وأضاف ترامب أنه سيتم الوصول إلى السلام الحقيقي في الشرق الأوسط.









وتابع:" دول إضافية ستنضم إلى السلام وبسرعة".









وواصل:" أوقفنا الدعم المالي للفلسطينيين لأنهم لم يحترمونا".









وعن إيران، قال ترامب إن إيران تعاني واقتصادها يمر في وضع صعب، " يرغبون باتفاق وقلت لهم أن ينتظروا بعد الانتخابات".









وواصل:"في حال فوزي في الانتخابات ربما سنوقع اتفاقا مع إيران".



