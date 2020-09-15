النمنم: الإخوان جمعوا تبرعات الفقراء واشتروا بها السلاح لهدم الوطن.. فيديو

قال الكاتب حلمى النمنم ووزير الثقافة الأسبق، إن جرائم الأخوان التى تتم ضد المصريين تتم لـ اليوم، موضحًا أن المصريين لا ينسون ما يقدم لهم الخير أو الشر، وتاريخ الأخوان ممتلئ بالجرائم.





حلمى النمنم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن جرائم الأخوان بعد عام 2011 أصبحت متوحشة، وأصبحوا يفجرون ويقتلون ويغتالون. وأضاف





ولفت إلى أن الجميع شاهد على جرائم واغتيالات الإخوان، وتلك الجماعة تتباهي بما تقوم به من عمليات إرهابية، وكشف أن تنظيم الإخوان الإرهابي مستمر فى تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر ولن يتوقف حتى اليوم.





وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تريد الشر لمصر، ويقفون مع رجب طيب أردوغان، قطر، مؤكدًا أن مستوى من البذاءة التى تصدر مكن تلك تلجماعة لم نسمع عنها من قبل.





وأوضح أن تلك الجماعة ليس لهم علاقة بالدين، و تنظيم الإخوان الإرهابي مشروع سياسي لدى الغرب يحقق من خلاله مصالح شخصية، فـ الأوغاد المجرمين متواجدين فى تركيا، ويهاجمون المصريين، والأتراك يكرهون مصر منذ القدم، وهذه الخصومة منذ العثمانيين.





وأكد أن كراهية الأخوان لمصر و الخصومة لا تتعلق بهذه المرحلة، بل موجودة منذ فترة طويلة جدًا، وكشف أن الأخوان يتاجرون بأى شئ، وذلك بعد متاجرتهم بدين الله.





وأوضح أن مصر هى العقبة التي تقف أمام الأتراك من دخول المنطقة العربية، وأن جماعات الأخوان هم جماعة من المرتزقة ويبحثون عن دور سياسي، وكشف أن الإخوان لن يبقى لهم سوى التحريض، وأن القبض على محمود عزت فضح الجماعات الإرهابية.





وتابع: جماعة الإخوان جمعوا تبرعات الفقراء و الزكاة واشتروا بها السلاح لهدم الوطن، فالأخوان هم جماعة من المرتزقة ويبحثون عن دور سياسي.



