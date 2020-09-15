سميرة سعيد تظهر بلوك جديد.. شاهد

نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.









وظهرت سميرة سعيد بلوك جديد مرتدية تيشرت باللون الأحمر مع نظارة بعدسات حمراء وتسريحة شعر جديدة.









خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتي تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.











