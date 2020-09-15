السجيني: الشكل الحالي للعمران تراكم مخالفات 40 سنة.. فيديو

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن الشكل الحالي للعمران في مصر قد جاء نتيجة تراكم مخالفات 40 سنة حدثت بالدولة المصرية .





وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن الشكل العمراني وصل إلى أسوا صورة على مدار تلك السنوات مشيرا إلى أن الاعلام شريك اساسى مع الدولة فى التوعية وتشكيل الوعي الحقيقى.





وتابع رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحدث فى المؤتمر الصحفى عن مسألة العمران وسبقه الرئيس السيسي في ذلك مؤكدا أن قانون المخالفات والتصالح عنصر من 10 عناصر.



