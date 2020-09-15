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السجيني: الشكل الحالي للعمران تراكم مخالفات 40 سنة.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:34 م
النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
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محمود محسن
أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن الشكل الحالي للعمران في مصر قد جاء نتيجة تراكم مخالفات 40 سنة حدثت بالدولة المصرية .

وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه  أن الشكل العمراني وصل إلى أسوا صورة على مدار تلك السنوات مشيرا إلى أن الاعلام شريك اساسى مع الدولة فى التوعية وتشكيل الوعي الحقيقى.

وتابع  رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحدث فى المؤتمر الصحفى عن مسألة العمران وسبقه الرئيس السيسي في ذلك  مؤكدا أن قانون المخالفات والتصالح عنصر من 10 عناصر.

وأشار السجيني إلى أن رئيسش الوزراء أكد أن هناك  2 مليون مخالفة مؤكدا أنه لو متوسط الاسرة 4 أفراد سيكون هناك 8 مليون اسرة تضررت ضرر بالغ جراء هذه الجنح وقد يكون رب الأسرة محبوس أو أنه صدر قرار إزالة . 
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