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تعليم

وكيل تعليم الغربية: استكمال مقابلات التجديد للوظائف المدرسية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:37 م
وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية
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احمد علي
عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم استكمال مقابلات التجديد للوظائف المدرسية، ووظائف التوجيه لمن استكملوا تدريب الأكاديمية بناء على موافقة السلطة المختصة.


وجاء ذلك برعاية الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .

كما يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عاصم عابد أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، ومدير عام التنظيم والإدارة بالغربية، ومدير الشئون المالية والادارية.

كما تمت المقابلات بالمركز الاستكشافي بمدرسة الشهيد محمد الخولي الأحمدية العسكرية سابقا.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عقد المقابلات.
وكيل تعليم الغربية: استكمال مقابلات التجديد للوظائف المدرسية
وكيل تعليم الغربية: استكمال مقابلات التجديد للوظائف المدرسية
وكيل تعليم الغربية: استكمال مقابلات التجديد للوظائف المدرسية
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