أدعية للأم المتوفاة مكتوبة وكيفية برها بعد وفاتها

أدعية للأم المتوفية مكتوبة ، بسببها يخفف الله عنها في القبر بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت .





أدعية للأم المتوفية مكتوبة

اللهم ارحمها واغفرلها وآنس وحشتها ووسع قبرها اللهم اجعل عيدها في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنًة مطمئنةا يارب العالمين.

اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها.





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يا قيوم أقمها على نور في قبرها، ومستبشرة بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال، اللهمّ أعذها من عذاب القبر ، وجاف الأرض عن جنبيها.

اللهم اغفر واصفح عنها وباعد بينها وبين فتنة القبر واجعلها روضة عليها مستبشرة بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللهم اغفر لها، وارفع درجتها في المهديين، واخلفها في عقبه في الغابرين، واغفر لها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه.





أفضل دعاء للأم المتوفية في القبر

اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها،وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدلها دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارتها ونجدتها في قبرها ورحمتها وتسلية اهلها وسلوانهم.

دعاء للأم بعد وفاتها

يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.





كيفية بر الأم بعد وفاتها

بر الأم بعد وفاتها يكون بزيارتها في قبرها، فهي تشعر بكل من يذهب إليها وتأنس به فهي ترى والزائر لا يراها فتسعد بذلك.





كما أن الدعاء للوالدين من أعظم وسائل البر بهما وكذلك إخراج الصدقات، وقراءة القرآن ووهب ثوابه لهما، وزيارة أهل الوالدين وكل من كان يحبهما ويحبونه من الجيران والأصدقاء.

أعمال ينتفع بها الميت

وحدد العلماء الأعمال التي تصل للميت في قبره، وذكروا أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته ، لما رواه مسلم وأصحاب السنن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِ«ذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.





وروى ابن ماجه (224) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».





وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» رواه الترمذي.