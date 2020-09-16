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ديني

الأزهر: استمرار استقبال تظلمات الثانوية حتى مساء اليوم وغلق الباب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم تحديد اليوم الأربعاء أخر يوم في استقبال تظلمات الطلاب على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مشددا على أنه لن يقبل أي طلب بعد هذا اليوم.

وأضاف خليل، لصدى البلد، أن الأعداد الإجمالية لطعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية حتى الآن بلغت 41050 تظلما على المواد حتى الآن.

وقال إن إجمالي الطعون التي تم الحصول فيها على زيادة في الدرجات 7639 طعنا، وتم إضافتها للطلاب فور التحقق من ذلك مراعاة لمصالحهم، منوها أنه يجرى الآن تصحيح 4525 مادة، تم الطعن عليها من الطلاب.

وأشار إلى أن المحافظات الأكثر تظلما هي: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، والمواد الأكثر تظلما هي: الكيمياء، اللغة الإنجليزية، الأحياء، الفيزياء، ومادة الصرف.
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