تفاصيل المشاركة المصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية.. الإعلان عن لجان التحكيم والأفلام المشاركة





وتحدث مؤسس ومدير المهرجان المخرج محمد قبلاوي عن سعادته بالبرنامج ولجان التحكيم قائلًا: "حرصنا كعادتنا على أن يكون مهرجان مالمو مساحة مفتوحة لجميع المواهب العربية من مختلف الخلفيات والثقافات، وهو ما سيلمسه الجميع في اختيارات الدورة العاشرة، والتي نثق في خروجها بصورة تليق بالمهرجان وبالسينما العربية رغم جميع الظروف المحيطة".









ويتنافس 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يُعرض ثلاثة أفلام في برنامج ليال عربية وفيلمين في عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين قصيرين خارج المسابقة، بخلاف فيلمي الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان في إقامة برنامج المدارس الذي يعرض أفلام مختارة لطلبة المدارس في مدينة مالمو، العروض التي ستقام هذا العام افتراضيًا تماشيًا مع التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة السويدية لمنع انتشار فيروس "كوفيد - 19".



