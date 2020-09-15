جمعية الأورمان تستجيب لـ طالبة متفوقة وتحقق لها ما تتمناه.. فيديو

استجاب اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، لـ طلب الطالبة المتفوقة ياسمين يوسف.

وأكد مدير عام جمعية الأورمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه قرر صرف 1500 جنيه شهريًا للطالبة المتفوقة.

وأشار إلى أنهم متحملين مصاريف المدينة الجامعية وجميع المصاريف التى تحتاجها الجامعة.

ولفت إلى أن ياسمين، تعتبر شرف للمصريين، وأكد أن الطالبة فى حالة التفوق سيتم زيادة الـ 1500 جنيه 30%.





قالت الطالبة المتفوقة بـ الثانوية العامة ياسمين يوسف، إنها حاصلة على 99.15 %، واسرتها تعانى من مشكلات صحية ومادية.





وأضافت ياسمين يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنها تتمنى ألا تحمل أسرتها بأى أعباء دراسية وفى نفس الوقت تتمنى أن تلتحق بـ كلية الطب.





ولفتت ياسمين إلى أن والدتها تبيع خضروات و فاكهة ومواد بلاستيكية لتحمل مصاريف الأسرة نظرًا لمرض والده.





وأشارت إلى أن والدها يعاني من تليف فى الكبد، ويحصل على علاج وكشفت ياسمين أن المشكلة الأساسية فى مصاريف الجامعة،وتحمل مصاريف الدراسة.