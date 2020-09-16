انقطاع الكهرباء بشكل يومي شكوى أهالى قرية حجازة بأسوان

استغاث المواطن تامر أحمد ناصر ، من أهالى قرية حجازة بمدينة كوم امبو بأسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومى .





ويقول فى رسالته : نعانى من تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومى، مطالبا المسؤولين برفع المعاناة عن الأهالى خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



