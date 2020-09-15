صورتها عشان أساعدها.. مصور السيدة المكبلة بالسلاسل فى الأقصر يكشف تفاصيل الواقعة

قال علاء عبد الهادى أحمد، مصور واقعة تقييد سيدة لشقيقتها بالسلاسل ، إن هذه الأسرة فقيرة جدًا من مركز أرمنت بصعيد مصر.





وأضاف علاء عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن ما دفعه من وراء تصوير الواقعة ونشرها كان بغرض تقديم المساعدة للفتاة وأسرتها الفقيرة جدًا.





وتابع مصور واقعة تقييد سيدة لشقيقتها بالسلاسل "أنا صورت علشان أهل الخير يساعدوهم لأن الأسرة فقيرة جدًا".





وأوضح علاء عبد الهادي أن شقيقة المعاقة ذهنيًا تهتم بها بشدة وتقوم على خدمتها بشكل جيد، ولكنهم أيتام ولا يمتلكون أموالًا.





وأشار إلى أن أهل السيدة المكبلة لا يستطيعون علاجها، معلقا "لدرجة أن باب بيتهم معلهوش باب ..مفيش أى سترة للسيدة المقيدة".