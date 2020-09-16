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مرأة

نور وكنزي وجنا.. بنات عمرو دياب يخطفون الأنظار في أحدث ظهور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت نور أبنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالنقوشات ذات الألوان الجذابة والهادئة، وانتعلت حذاء مسطحًا فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

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كما شاركت  "كنزي"، ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها على إنستجرام بصورة جديدة لها برفقة شقيقتها جنا.

ظهرت كنزي بـ جيب جينز قصيرة للغاية ونسقت معها بلوزة ذا أكمام طويلة ولكنها اتسمت بنقوشات الورد ذات الألوان المبهجة، بينما ارتدت جنا فستاناً أحمر مكشوفًا.


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My child and me

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on

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