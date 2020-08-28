من الطفولة لـ الشباب .. 10 صور تكشف عن نور عمرو دياب

تصدرت نور ابنة الفنان عمرو دياب مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت والدتها الفنانة شيرين رضا صورة تعبر عن اشتياقها لها.





وعلى الرغم من أن نور عمرو دياب من المشاهير التي ليس لها صلة قريبة بالسوشيال ميديا إلا أنها أثارت صورها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.





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وطرأت تغييرات كثيرة على شكل نور عمرو دياب منذ الطفولة و حتي الأن في مرحلة الشباب، ليس فى الشكل فقط، ولكن فى إطلالاتها ايضا،





كشفت صور نور عمرو دياب بأنها تميل إلي أختيار الصيحات و الملابس الكاجوال، و تعتمدت على تسريحات الشعر البسيطة و صيحات المكياج الهادئة.



