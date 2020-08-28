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فن

تعرف على موعد حفل عمرو دياب الأونلاين .. اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:26 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
يحيي النجم عمرو دياب اول حفل اونلاين له اليوم الجمعة عبر تطبيق انغامي وبالتعاون مع احدى شركات الانصالات الكبري.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ، والذي من المتوقع ان يحمل طابع البهجة الصيفية التي تميز بها الهضبة عبى مدار ٣٠ عاما.

أضاف تطبيق أنغامي للتوّ تحديثًا جديدًا وهو بث الحفلات الموسيقية مباشرةً عبر التطبيق، وهو ما يتيح المجال أمام المشتركين لمشاهدة نجومهم المفضّلين وهم يغنّون لهم بالصوت والصورة.


واختارت أنغامي أن تفتتح موسم الحفلات live concerts المباشرة مع "الهضبة" عمرو دياب، وذلك على قاعدة "إن لم تذهب إلى الحفل، نأتي بها إليك".





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