عاطل يستدرج الشباب عبر "الفيس بوك" وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بالتأمين الصحى

فى واقعة نصب جديدة بطلها عاطل استغل حاجة الشباب للعمل وقام باستدراجهم عبر الفيس بوك بزعم توظيفهم بمستشفيات التأمين الصحى بالقاهرة .





وقد تمكن رجال الأمن من تحديد المتهم وضبطه وقررت النيابة حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.





وكان ضباط مباحث تأمين المستشفيات التابعين لمباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى ٤ أحكام خيانة أمانة بإجمالى حبس ٦ شهور .





وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن المتهم يقوم باستدراج الشباب الباحثين عن وظائف عبر الانترنت ويقوم بإستدراجهم وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مستشفيات التأمين الصحى بالقاهرة .





وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم أثناء تواجده أمام مستشفى التأمين الصحى بشارع الطيران فى مدينة نصر أول وعثر بحوزته على بطاقات الضحايا .





واعترف المتهم بارتكاب تلك الوقائع واستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفهم.