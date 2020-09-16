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حوادث

عاطل يستدرج الشباب عبر "الفيس بوك" وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بالتأمين الصحى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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محمد صبرى
فى واقعة نصب جديدة بطلها عاطل استغل حاجة الشباب للعمل وقام باستدراجهم عبر الفيس بوك بزعم توظيفهم بمستشفيات التأمين الصحى بالقاهرة .

وقد تمكن رجال الأمن من تحديد المتهم وضبطه وقررت النيابة حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وكان ضباط مباحث تأمين المستشفيات التابعين لمباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى ٤ أحكام خيانة أمانة بإجمالى حبس ٦ شهور .

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن المتهم يقوم باستدراج الشباب الباحثين عن وظائف عبر الانترنت ويقوم بإستدراجهم وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مستشفيات التأمين الصحى بالقاهرة .

وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم أثناء تواجده أمام مستشفى التأمين الصحى بشارع الطيران فى مدينة نصر أول وعثر بحوزته على بطاقات الضحايا .

واعترف المتهم بارتكاب تلك الوقائع واستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفهم.
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