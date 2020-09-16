عدا تأشيرات العمرة.. مصر للطيران: بدء تشغيل الرحلات الجوية إلى السعودية

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت، اعتبارًا من اليوم السماح لحاملي تأشيرات الخروج والعودة ، أو حاملي الإقامة أو تأشيرات العمل أو الزيارة ، الدخول إلى المملكة.





وأضاف الطيار محمد رشدي زكريا، خلال اتصال هاتفي في برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة "الأولى"، أن الشرط الوحيد للدخول إلى المملكة هو أن يكون لديه شهادة خلو من فيروس كورونا من جهة مُعتمدة.





ونوّه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن جميع حاملي التأشيرات مسموح لهم بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.





وأوضح الطيار محمد رشدي زكريا، أن تأشيرات العُمرة هى التى لم يُسمح لها بالدخول إلى المملكة العربية السعودية حتى الآن، مشيرًا إلى أننا سنبدأ برحلتين يوميًا إلى جدة ورحلتين إلى الرياض ورحلة إلى المدينة ورحلة إلى الدمام.





وأشار إلى أن أعداد الرحلات ستزيد يوميًا فيما بعد، طبقًا للطلب على حركة الطيران إلى السعودية.