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السن وضغوط الحياة.. ياسر الخياط يكشف أسباب المشاكل الجنسية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور ياسر الخياط، أستاذ واستشاري جراحة الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، تفاصيل وأسباب المشاكل الجنسية، مؤكدا أن هناك أكثر من سبب لها.

وقال "الخياط"، خلال لقائه ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع عبر قناة ten، مساء الثلاثاء، أن هرمون الذكورة هو المسؤول عن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

وتابع أستاذ واستشاري جراحة الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، أن المشكلة مرتبطة بالسن، مشيرا إلى أن الانتصاب مستمر لدى الرجال، وفقد الانتصاب في أي سن؛ هو مشكلة.

وأوضح أن الضعف الجنسى وضعف الانتصاب، من أهم المشاكل التي تهم الرجال، ولدى النساء قلة الرغبة الجنسية، مؤكدًا أن بعض المشاكل مؤقتة والبعض الآخر مستمر.

وأكمل  الدكتور ياسر الخياط، أستاذ واستشاري جراحة الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، أن هناك من 40 إلى 50% يعانون من مشكلة ترتبط بالصحة الجنسية، مضيفًا: "ممكن تكون مؤقتة وليست مستمرة بسبب الرغبة أو ضغوط الحياة".
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