أخبار التوك شو| لحظة توقيع اتفاق السلام.. رحيل كارتيرون.. واعترافات القيادي الإخواني محمود عزت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





دخل الفنان احمد حلمي، في وصلة ضحك مع الفنانة إسعاد يونس؛ بعد استنشاق غاز الهيليوم، قائلًا "إحنا هلس أصلًا". وقام أحمد حلمي وإسعاد يونس بتجربة استنشاق الهيليوم لتغيير أصواتهما والتحدث بشكل كوميدي.





فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن اعترافات القيادي الإخواني محمود عزت، مشيرا إلى أنه شخص في غاية الأهمية والخطورة داخل الجماعة.





أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ليست حديثة وإنما موجودة منذ التسعينيات، موضحا أن الأمر لا يقتصر على الإمارات والبحرين.





كشف أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي، تفاصيل مغادرة مدرب نادي الزمالك كارتيرون للقلعة البيضاء مساء اليوم بشكل مفاجئ.





كشف خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، عن آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء.





كشف الإعلامي أحمد موسى، عن وجه المدير الفني لنادي الزمالك الهارب كارتيرون خلال الفترة المقبلة.





أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «الشعب هيربي الإخوان»، مطالبا المواطنين بالعمل على هذا الهاشتاج خلال الساعات المقبلة.





كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هناك إقبالا كبيرا في الفترة المقبلة على طلبات التصالح في الأحياء بمحافظات مصر المختلفة.



