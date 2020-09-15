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أستاذ علوم سياسية: اتفاقيات السلام مع إسرائيل ليست إهمالًا للقضية الفلسطينية .. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:08 م
اتفاق السلام بين
اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ليست حديثة وإنما موجودة منذ التسعينات، موضحا أن الأمر لا يقتصر على الإمارات والبحرين.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ليست إهمالًا للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، إن هناك توقعات بانضمام دول أخرى للاتفاق مع إسرائيل  منها المغرب وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن القضية ليس لها علاقة بالمصلحة الفردية لعدد من الدول.

وأشار فهمي إلى أن اليوم هناك تغير في البيئة العربية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي أو السياسي، ونحن الآن أمام تغير إقليمي أيضا.
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