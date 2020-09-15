التنمية المحلية: مليون و200 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى اليوم

كشف خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية ، عن آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء. المحلية





وأضاف قاسم ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك توقعات بارتفاع عدد المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الوزارة تعمل على عدة إجراءات من شأنها تسهيل تصالح المواطنين.





وتابع المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، أن تم إعداد خيام أمام مراكز التكنولوجية بسبب زيادة أعداد المتقدمين للتصالح، لافتا إلى أن تخفيض رسوم التصالح ساعد على إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم.





وأكد أن هناك تعليمات واضحة للأحياء بعمل كل طلبات التصالح للمواطنين وعدم الإغلاق إلا بعد الانتهاء من أي طلب للمواطنين المتزاحمين على المراكز المختلفة لتقديم التصالح.





ونوه المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، بأن عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في المحافظات بلغت مليونا و200 ألف طلب، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة الساحات الخاصة بتواجد المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.



