AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: مليون و200 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:57 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
عادل نصار
كشف خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، عن آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك توقعات بارتفاع عدد المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الوزارة تعمل على عدة إجراءات من شأنها تسهيل تصالح المواطنين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، أن تم إعداد خيام أمام مراكز التكنولوجية بسبب زيادة أعداد المتقدمين للتصالح، لافتا إلى أن تخفيض رسوم التصالح ساعد على إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأكد أن هناك تعليمات واضحة للأحياء بعمل كل طلبات التصالح للمواطنين وعدم الإغلاق إلا بعد الانتهاء من أي طلب للمواطنين المتزاحمين على المراكز المختلفة لتقديم التصالح.

ونوه المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، بأن عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في المحافظات بلغت مليونا و200 ألف طلب، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة الساحات الخاصة بتواجد المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: من تقدموا للتصالح في مخالفات البناء سوف تسقط عنهم أى عقوبات

التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: التصالح على التصوير الجوي حتى يوليو 2017 لخارج الحيز العمراني وأبريل 2018 داخله.. صاحب الوحدة يتحمل القيمة .. ومحاكمات عسكرية للمخالفين

التنمية المحلية: الإزالة الفورية لجميع المخالفات غير مسددة مبلغ جدية التصالح.. صاحب العقار ومالك الوحدة مسئولان عن التعدى.. عرفة: القانون لم يسم المسئول

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

بعد تكليفات السيسي للحكومة بإنهاء الملف.. التنمية المحلية: تسهيلات للمواطنين للإقبال على التصالح في مخالفات البناء.. وخبير محليات: أتوقع إقبال المواطنين للتصالح

الإزالة مصير أغلبها.. متحدث الوزراء: تلقينا 800 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بعد رحيل كارتيرون .. أمير مرتضى في بث مباشر على موقع صدى البلد

مسئول إسرائيلي كبير يتوقع معارك عنيفة مع الفلسطينيين

تأجيل إقامة عزاء عزمي مجاهد بعد إصابة ابنه أمير وأسرته بكورونا

أزمة في الزمالك.. استقالة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق

ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

ترند الفن | أنغام توضح حقيقة زواجها.. ورسالة غامضة من عمرو دياب على إنستجرام

AdvertisementS

كارتيرون يغادر مران الزمالك وشوبير يكشف عن مفاجأة بعد قليل

كلمة السر.. صالح جمعة وفرجاني ساسي سبب رحيل باتريس كارتيرون عن الزمالك

شوبير يكشف أبرز الراحلين عن تدريب الزمالك ورسالة كارتيرون الأخيرة

كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون في فيديو عبر قناة النادي

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

أحمد موسى يكشف مفاجآت في اعترافات محمود عزت

خاص.. تعرف على الوجهة القادمة لـ كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

زلزال في الزمالك.. نكشف كواليس الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون

بعد رحيل كارتيرون .. أمير مرتضى في بث مباشر على موقع صدى البلد

أعلى راتب فى مصر.. بيراميدز يفاوض كارتيرون بعد فسخ عقده مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. إطلاق فورد رينجر تريمور قاهرة الطرق الوعرة

في عيد ميلاده الـ 36.. استوح إطلالتك الكلاسيكية من الأمير هاري

رسميا .. هيونداي تكشف عن توسان 2021 .. صور وفيديو