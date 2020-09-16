لأول مرة.. القبض على شاب بتهمة عدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة في بريطانيا.. صور

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب بالغ من العمر 30 عاما؛ بعد أن رفض ارتداء قناع للوجه، عندما طلب منه ضباط الشرطة القيام بذلك، داخل مركز تسوق Bluewater ببريطانيا .
وحسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أصبح الشاب البريطاني "سام"، أول شخص في بريطانيا يتم اتهامه بعدم ارتداء الكمامة الطبية .
وألقت السلطات، القبض على سام فرانسيس، بعد أن رفض ارتداء الكمامة؛ و ذلك بناء على تعليمات مركز التسوق والتي تفرضها الحكومة، وأيضا بعد أن حاول الاعتداء على الضباط" حسب ما ذكره تحقيق الشرطة".
كما وجهت إليه تهمتين بالاعتداء على عامل طوارئ، وسيمثل أمام محكمة ميدواي الجزئية، في 14 نوفمبر؛ لمعاقبته على تلك التهمة، بالإضافة إلى تهمة عدم ارتداء الكمامة .