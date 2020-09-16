بعد 3 أيام من طرحها.. مش عيب لـ أدهم نابلسي تتصدر اليوتيوب

تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد 3 أيام من طرحها وحققت الأغنية 2,328,199 مليون مشاهدة .

من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع ..

حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه ..

وتقول كلمات الأغنية :" أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع .. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه .. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع .. ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه".

اقرأ أيضًا :

كما تقول "مش عيب إنو نغلط .. بوجهات النظر نختلف .. مين ال متصالح مع حاله .. وقادر بالغلط يعترف .. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قده.. بس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".





أغنية "مش عيب" كلمات مازن ضاهر، وألحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف