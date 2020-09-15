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فن

آخرهن أنغام.. شائعات الزواج تطارد نجمات الفن

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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شروق حمدى
طاردت شائعات الزواج عددا كبيرا من نجمات الفن كان آخرهن النجمة أنغام التى طاردتها شائعة الزواج من الموسيقار هانى فرحات وسرعان ما نفت انغام هذه الشائعة من خلال حسابها بموقع تويتر.
 

وقالت أنغام " الأخبار المتداولة عني غير صحيحة. رجاء  للمواقع  (المحترمة) عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر ".



وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز النجمات اللاتى تعرضن لهذه الشائعة ..


الفنانة حلا شيحة 

تداولت بعض المواقع الإخبارية تقارير تزعم زواجها سرًا من محمد رمضان، ولكن رمضان نفى هذه الشائعة، وأكد أن حلا بمثابة أخته، وأنه يحب زوجته وحياتهما مستقرة. 


الفنانة منة شلبى 

وانضمت حديثا الفنانة منة شلبي لقائمة النجمات اللاتي واجهن شائعات الزواج حيث ترددت أخبار كثيرة أنها تعيش قصة حب قوية مع شاب خارج الوسط الفني، وأنها تستعد للزواج منه خلال الفترة القادمة، ولكن منة استغلت حسابها على موقع إنستجرام للسخرية من هذه الشائعة، ونشرت صورة من أحد أفلامها وعلقت قائلة: “صورة من حفل الزفاف اللي بيقولوا عليه.. كل دي إشاعات”.


الفنانة ريهام حجاج 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة زواج الفنانة ريهام حجاج من الممثل أحمد السعدني، وذلك لتقديمهما العديد من الأعمال الفنية معًا، ولصورهما معًا، ولكنهما سرعان ما نفيا الخبر.

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