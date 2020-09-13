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فن

أغنية مش عيب لـ أدهم نابلسي تريند رقم 8 على موقع اليوتيوب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "مش عيب" من مسلسل من الآخر لـ أدهم نابلسي، نجاح كبير جداُ حيث إحتلت التريند رقم 8 على موقع "اليوتيوب" بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية كما حققت أكثر من مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية :" أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع .. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه .. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع 
ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه".

مش عيب إنو نغلط .. بوجهات النظر نختلف .. مين ال متصالح مع حاله .. وقادر بالغلط يعترف .. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قده
بس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".

أغنية "مش عيب"  كلمات مازن ضاهر، والحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف.
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