بسبب عيب قاتل وخطير.. وزارة التجارة السعودية تستدعي 14 ألف سيارة لكزس.. صور

نتيجة لعيب فني خطير قد يؤدي إلى حوادث قاتلة؛ استدعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أمس الثلاثاء ، نحو 14 ألف سيارة «لكزس».

وحددت وزارة التجارة والاستثمار، في بيانها، موديلات السيارات المقرر استدعائها فورًا، بسبب عيوب فنية قاتلة في مضخة الوقود، وبلغ عددها 13 ألفا و921 سيارة لكزس.





وتمثلت السيارات المستدعاة خلال الفترة من 2013 إلى 2019، في موديلات "إل إس - إل إكس - جي إس - وآي إس".





ويسبب خلل مضخة الوقود في سيارات "لكزس" إلى خطر وقوع الحوادث القاتلة والمميتة، نتيجة لـ تعطل وتوقف المحرك عن العمل أثناء قيادة السيارة.





وقد طلبت الوزارة من أصحاب السيارات المستدعاة سرعة التواصل مع الوكيل، لاستبدال مضخة الوقود ذات العيب الخطير بأخرى مجانية بالكامل.