بعد ساعات من الواقعة.. ضبط السائق المتهم بدهس ضابط مرور قليوب

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أنه تم القبض على السائق المتسبب فى وفاة ضابط الشرطة، النقيب مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، والذى استشهد أثناء تأدية عمله فى كمين بنزلة الطريق الدائرى اتجاه قليوب.









السائق دهس الضابط أثناء استيقافه؛ لسؤاله عن رخصته، ورخصة الأتوبيس، فقام السائق بقيادة الأتوبيس برعونة واصطدم بالضابط وفر هاربا، وهو ما أدى إلى استشهاد الضابط وإصابة أمين شرطة كان بصحبة الضابط الشهيد.





وتبين أن المتهم يدعى "فايز ا ا ع " قائد السيارة رقم 178 " د ن ج" أتوبيس ركاب من قرية تابعة لمركز شرطة قليوب واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم، والأتوبيس، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.





وشيّع أهالى قرية منية شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان شهيد الشرطة النقيب مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور والذى استشهد أثناء تأدية عمله فى كمين بنزلة الطريق الدائرى اتجاه قليوب.





وأدى المُشيّعون صلاة الجنازة على الشهيد بساحة القرية ثم حمل على الأعناق ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه فى مقابر أسرته بقرية منية شبين القناطر.





من ناحية أخرى خيّت حالة من الحزن على اسرة واقارب الشهيد وانخطرت والدته فى بكاء طويل وبح صوتها من الصراخ على الشهيد قائلة: "حسبى الله ونعم والوكيل".