AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد ساعات من الواقعة.. ضبط السائق المتهم بدهس ضابط مرور قليوب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
نقيب مصطفى عبد الجليل
نقيب مصطفى عبد الجليل
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أنه تم القبض على السائق المتسبب فى وفاة ضابط الشرطة، النقيب مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، والذى استشهد أثناء تأدية عمله فى كمين بنزلة الطريق الدائرى اتجاه قليوب.


السائق دهس الضابط أثناء استيقافه؛ لسؤاله عن رخصته، ورخصة الأتوبيس، فقام السائق بقيادة الأتوبيس برعونة واصطدم بالضابط وفر هاربا، وهو ما أدى إلى استشهاد الضابط وإصابة أمين شرطة كان بصحبة الضابط الشهيد.

وتبين أن المتهم يدعى "فايز ا ا ع " قائد السيارة رقم 178 " د ن ج" أتوبيس ركاب من قرية تابعة لمركز شرطة قليوب واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم، والأتوبيس، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.

وشيّع أهالى قرية منية شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان شهيد الشرطة النقيب مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور والذى استشهد أثناء تأدية عمله فى كمين بنزلة الطريق الدائرى اتجاه قليوب.

وأدى المُشيّعون صلاة الجنازة على الشهيد بساحة القرية ثم حمل على الأعناق ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه فى مقابر أسرته بقرية منية شبين القناطر.

من ناحية أخرى خيّت حالة من الحزن على اسرة واقارب الشهيد وانخطرت والدته فى بكاء طويل وبح صوتها من الصراخ على الشهيد قائلة: "حسبى الله ونعم والوكيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء

يشبه السادات.. ترشيح محمد بن زايد لـ جائزة نوبل للسلام

حتحوت عن فيديو جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون: مش حلوة في حق الزمالك

شاهد.. أمير مرتضى يكشف كواليس جديدة لـ رحيل كارتيرون المفاجئ عن الزمالك

أمير مرتضى: التعصب بين الأهلي والزمالك سينتهي في حالة واحدة.. فيديو

دون علم أحد .. تطبيق يتيح استرجاع جميع الرسائل المحذوفة في واتسآب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هوس الشهرة وحب المال.. العقد النفسية والتنمر في انتظار ابنة أحمد حسن وزينب

تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات المشاهير المثيرة للجدل خلال صيف 2020