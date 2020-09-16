درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-9-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 16-9- 2020، في القاهرة والمحافظات.









ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى نسبة الرطوبة.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34





الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح الصغرى 23 والعظمى 20

دمياط الصغرى 25 والعظمى 30





بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

السلوم الصغرى 22 والعظمى 30

سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

دمياط الصغرى 26 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35





الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41





شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39





الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39